Violenta una donna per strada | passanti lo bloccano e lo fanno arrestare
Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l’accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Gli agenti sono stati allertati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna. I poliziotti hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all’ospedale Cardarelli e hanno bloccato il 29enne che si. 🔗 Leggi su Feedpress.me
