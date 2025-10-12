Violenta una donna in piazza Enrico De Nicola a Napoli un gruppo di passanti lo blocca | arrestato un 29enne

Affaritaliani.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna nella zona di Porta Capuana. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

violenta una donna in piazza enrico de nicola a napoli un gruppo di passanti lo blocca arrestato un 29enne

© Affaritaliani.it - Violenta una donna in piazza Enrico De Nicola a Napoli, un gruppo di passanti lo blocca: arrestato un 29enne

In questa notizia si parla di: violenta - donna

Stupro a Torino Aurora: uomo violenta una donna in strada e scappa

Violenta rapina in pieno centro a Bologna, donna di 36 anni derubata: come è stato catturato il ladro

Coppia arrestata a Vittoria per una rapina violenta, inferte lesioni gravissime a una donna

violenta donna piazza enricoNapoli, piazza Enrico De Nicola: violenta una donna, 29enne marocchino arrestato dalla Polizia - Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Squadra Mobile per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto ... Da ilgazzettinovesuviano.com

violenta donna piazza enricoViolenta una donna per strada a Napoli, i passanti lo bloccano fino all’arrivo della polizia: arrestato un 29enne - Fondamentale l'intervento dei passanti per impedire la fuga dell'uomo ... Riporta open.online

Cerca Video su questo argomento: Violenta Donna Piazza Enrico