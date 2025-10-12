Violenta una 30enne a Porta Capuana | bloccato dai passanti e arrestato dalla Polizia
Una 30enne violentata a due passi da Porta Capuana a Napoli, i passanti bloccano il presunto responsabile: arrestato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: violenta - 30enne
Lite violenta a Crema nel parcheggio del Brico, 30enne accoltellato dopo aver estratto un manganello
Violenta una 30enne in un bosco a Rieti e la picchia anche con un machete: 22enne arrestato
Lite violenta in piazza, arrestato un 30enne dopo una lite: feriti tre agenti - X Vai su X
L’autopsia esclude la morte violenta. L’avvocato dell'uomo: «Lei stava male» - facebook.com Vai su Facebook
Violenta una 30enne a Porta Capuana: bloccato dai passanti e arrestato dalla Polizia - Una 30enne violentata a due passi da Porta Capuana a Napoli, i passanti bloccano il presunto responsabile: arrestato dalla polizia ... fanpage.it scrive
Napoli, Porta Capuana: donna violentata in strada. Alcune persone bloccano l'aggressore - Il suo racconto ha permesso di individuare l'uomo, un nordafricano, senza fissa dimora e sprovvist ... Da rainews.it