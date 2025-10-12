violenta donna a napoli bloccato da un gruppo di passanti

È stato bloccato da un gruppo di passanti un giovane che cercava di scappare dopo aver abusato di una donna a Napoli. L’uomo, 29 anni di origine marocchina, è stato arrestato nel capoluogo campano dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Gli agenti sono stati allertati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna. I poliziotti hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all'ospedale Cardarelli e hanno bloccato il 29enne che si trovava accasciato a terra: era stato bloccato infatti da alcuni passanti mentre cercava di scappare, in attesa dell'arrivo degli agenti dell'ufficio Prevenzione e Soccorso e della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

