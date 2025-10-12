Violenta donna a Napoli bloccato da un gruppo di passanti

Tg24.sky.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato bloccato da un gruppo di passanti un giovane che cercava di scappare dopo aver abusato di una donna a Napoli. L’uomo, 29 anni di origine marocchina, è stato arrestato nel capoluogo campano dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Gli agenti sono stati allertati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna. I poliziotti hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all'ospedale Cardarelli e hanno bloccato il 29enne che si trovava accasciato a terra: era stato bloccato infatti da alcuni passanti mentre cercava di scappare, in attesa dell'arrivo degli agenti dell'ufficio Prevenzione e Soccorso e della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

violenta donna a napoli bloccato da un gruppo di passanti

© Tg24.sky.it - Violenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti

In questa notizia si parla di: violenta - donna

Stupro a Torino Aurora: uomo violenta una donna in strada e scappa

Violenta rapina in pieno centro a Bologna, donna di 36 anni derubata: come è stato catturato il ladro

Coppia arrestata a Vittoria per una rapina violenta, inferte lesioni gravissime a una donna

violenta donna napoli bloccatoViolenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti - Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Si legge su ansa.it

violenta donna napoli bloccatoViolenta una 30enne a Porta Capuana: bloccato dai passanti e arrestato dalla Polizia - Una 30enne violentata a due passi da Porta Capuana a Napoli, i passanti bloccano il presunto responsabile: arrestato dalla polizia ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Violenta Donna Napoli Bloccato