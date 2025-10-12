Violenta donna a Napoli 29enne tenta la fuga ma viene bloccato da gruppo di passanti
Tempo di lettura: < 1 minuto Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l’accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Gli agenti sono stati allertati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna. I poliziotti hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all’ospedale Cardarelli e hanno bloccato il 29enne che si trovava accasciato a terra: era stato bloccato infatti da alcuni passanti mentre cercava di scappare, in attesa dell’arrivo degli agenti dell’ufficio Prevenzione e Soccorso e della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: violenta - donna
Stupro a Torino Aurora: uomo violenta una donna in strada e scappa
Violenta rapina in pieno centro a Bologna, donna di 36 anni derubata: come è stato catturato il ladro
Coppia arrestata a Vittoria per una rapina violenta, inferte lesioni gravissime a una donna
Brutale aggressione, stacca un orecchio a morsi ad una donna e la violenta: arrestato dalla Polizia - facebook.com Vai su Facebook
Violenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti - Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Scrive ansa.it
Ragazza violentata in strada a Napoli, 29enne bloccato da un gruppo di passanti e arrestato - Nel rione ghetto del centro storico di Napoli una donna ha appena assistito alla furia di un predatore sessuale, accanitosi ... Riporta ilmessaggero.it