Vincere o vincere | Zidane spiega la mentalità della Juventus
Presente al Festival dello Sport di Trento, Zinedine Zidane ricorda i suoi anni alla Juventus: "Il motto era vincere sempre, sia in casa che in trasferta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: vincere - vincere
Lang senza paura: «Napoli, voglio vincere lo scudetto. Tutte da battere»
Arteta afferma che nove squadre potrebbero vincere il titolo della Premier League la prossima stagione
LIVE Arnaldi-Fritz 3-5, ATP Washington 2025 in DIRETTA: l’americano serve per vincere il primo set
Presentazione del libro "Una vita per vincere il cancro" Museo Civico, Gravina in Puglia Giovedì, 23.10.2025 - ore 18 - facebook.com Vai su Facebook
#Gasperini al CorSport: “Non siamo da Champions. Il nostro primato è abbastanza casuale, ma ciò aumenta il merito di quanto stanno facendo i ragazzi. Scelto l’#ASRoma per la grande passione della piazza. La Norvegia dovrebbe vincere 3-0 contro l’Italia a - X Vai su X
Zidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino… Champions difficile da vincere, Del Piero aveva qualcosa di particolare» - Queste le sue dichiarazioni anche sui bianconeri Al Festival dello Sport di Trento, Zidane Zidane ha ripercorso le tappe d ... Secondo juventusnews24.com
Juventus, Zidane allo scoperto sul suo futuro in panchina: il retroscena su Cassano, Agnelli e Ronaldo - Zidane si confessa al Festival dello sport, dall'infanzia difficile al sogno di vincere il Mondiale, le telefonate di Agnelli e il suo futuro ... Si legge su sport.virgilio.it