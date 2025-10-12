Vincere o vincere | Zidane spiega la mentalità della Juventus

Gazzetta.it | 12 ott 2025

Presente al Festival dello Sport di Trento, Zinedine Zidane ricorda i suoi anni alla Juventus: "Il motto era vincere sempre, sia in casa che in trasferta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

"Vincere o vincere": Zidane spiega la mentalità della Juventus

vincere vincere zidane spiegaZidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino… Champions difficile da vincere, Del Piero aveva qualcosa di particolare» - Queste le sue dichiarazioni anche sui bianconeri Al Festival dello Sport di Trento, Zidane Zidane ha ripercorso le tappe d ... Secondo juventusnews24.com

vincere vincere zidane spiegaJuventus, Zidane allo scoperto sul suo futuro in panchina: il retroscena su Cassano, Agnelli e Ronaldo - Zidane si confessa al Festival dello sport, dall'infanzia difficile al sogno di vincere il Mondiale, le telefonate di Agnelli e il suo futuro ... Si legge su sport.virgilio.it

