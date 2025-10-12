Villeneuve Hakkinen e l' oroscopo al Mondiale Jacques | Vince Max Mikka | No Piastri o Norris

I 75 anni della F1 celebrati con due campioni del mondo tra ricordi, previsioni e racconti degli anni passati in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Villeneuve, Hakkinen e l'oroscopo al Mondiale. Jacques: "Vince Max". Mikka: "No, Piastri o Norris"

In questa notizia si parla di: villeneuve - hakkinen

27 settembre 1998, Gp del Lussemburgo. Ci hanno ingannati, facendoci credere che Imola fosse a San Marino. Poi ci hanno riprovato, “annettendo” il Nürburgring al piccolo stato del centro Europa In foto, l’esatto momento in cui Hakkinen fece lo scatto deci - facebook.com Vai su Facebook

Villeneuve, Hakkinen e l'oroscopo al Mondiale. Jacques: "Vince Max". Mikka: "No, Piastri o Norris" - I 75 anni della F1 celebrati con due campioni del mondo tra ricordi, previsioni e racconti degli anni passati in pista ... Come scrive msn.com

F1, Montezemolo: "Leclerc-Villeneuve diversi. Gilles non era da Mondiale, Charles sì" - Così l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo su Charles Leclerc e Gilles Villeneuve: "Leclerc è un bravissimo pilota, ma sta assistendo al passare degli anni. Scrive sport.sky.it