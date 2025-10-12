VIDEO | Villa Trabia invasa da oltre 5 mila amanti del vino | successo per la prima giornata di Wine Sicily
Oltre cinquemila appassionati e winelovers per la prima giornata di Wine Sicily a Villa Trabia e altri duemila spettatori per il concerto di Alan Sorrenti al Giardino Inglese: numeri importanti che la dicono lunga sull’amore della città per questa manifestazione che è al suo settimo anno di vita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
