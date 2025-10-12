VIDEO | Villa Trabia invasa da oltre 5 mila amanti del vino | successo per la prima giornata di Wine Sicily

Palermotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre cinquemila appassionati e winelovers per la prima giornata di Wine Sicily a Villa Trabia e altri duemila spettatori per il concerto di Alan Sorrenti al Giardino Inglese: numeri importanti che la dicono lunga sull’amore della città per questa manifestazione che è al suo settimo anno di vita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villa - trabia

Villa Trabia diventa casa della speranza: "SiciliArtè 2025" per il “Giulia Hospital Centre”

Il festival “Dalla Strada al Cuore” fa tappa a Palermo: spettacolo di beneficienza a Villa Trabia

Wine Sicily 2025 cambia casa: a Villa Trabia la settima edizione, ottanta le cantine presenti

Cerca Video su questo argomento: Video Villa Trabia Invasa