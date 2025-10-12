VIDEO | Palermo celebra il Gattopardo | il Biondo inaugura il trienno con un Gran ballo ai Quattro Canti
Un evento speciale ha coinvolto la città di Palermo, un “Gran ballo” e uno spettacolo per celebrare il romanzo più amato e rappresentativo della letteratura e della cultura siciliane. È stata ricca di sorprese la giornata di ieri, scelta per inaugurare il triennio 2025-2027 del Teatro Biondo, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, torna in scena il “Gran Ballo del Gattopardo” | INFO e DATE - Si alza il sipario sul nuovo triennio del Teatro Biondo di Palermo diretto da Valerio Santoro, con il Gran Ballo del Gattopardo della Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca e la me ... Segnala strettoweb.com
Il suggestivo borgo di Ciminna celebra il mito del Gattopardo - CIMINNA (PA) – Tra il 1960 e il 1961, l’annata precedente l’avvio della lavorazione del film ‘Il Gattopardo’ – che durò complessivamente 15 mesi prima di uscire in anteprima nel 1963 – Luchino Viscont ... Da itacanotizie.it