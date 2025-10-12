VIDEO ‘Mia Sposa’ la Tenuta ‘La Fortezza’ brilla tra le eccellenze del wedding

Tempo di lettura: 3 minuti Si è alzato ieri il sipario su ‘ Mia Sposa ‘, l’importante fiera dedicata al mondo delle cerimonie e alle sue eccellenze. Il Polo Fieristico A1 Expò di Caserta si trasforma così per due weekend — dall’11 al 13 e dal 17 al 19 ottobre — in un raffinato villaggio dell’amore, dove eleganza, tendenze e professionalità si fondono per ispirare i futuri sposi. Il taglio del nastro inaugurale, alla presenza di numerosi partner e rappresentanti del settore, ha dato ufficialmente il via ad un’edizione ricca di novità e di entusiasmo. Oltre 120 espositori, tra le più prestigiose realtà del settore nuziale, accolgono i visitatori con proposte che spaziano dagli abiti ai servizi fotografici, dai flower designer al catering, passando per agenzie di viaggio, bomboniere, auto per cerimonie, intrattenimento musicale, hair stylist e make up artist, arredamento e servizi per la casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

