VIDEO Marcia PerugiAssisi 2025 Fratoianni Avs | La pace ha bisogno di scelte coraggiose

Perugiatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La pace ha bisogno di scelte coraggiose e della presenza dei palestinesi”, è quanto afferma Nicola Fratoianni (Avs) alla Marcia per la Pace. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marcia - perugiassisi

Verso la Marcia della Pace PerugiAssisi, partenza dal Frontone

Barbiana alla Marcia PerugiAssisi, si parte il 30 settembre

Parma alla Marcia PerugiAssisi della Pace e all’Assemblea ONU dei Popoli

video marcia perugiassisi 2025In corso la marcia PerugiAssisi, 'Imagine all the people' - E' partita la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità "Imagine all the people", Immagina tutte le persone vivere insieme in pace. Da ansa.it

video marcia perugiassisi 2025Marcia PerugiAssisi, Lotti: "Dobbiamo riscoprire il mestiere della pace" - The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Video Marcia Perugiassisi 2025