Video Lo storico convento distrutto dalle fiamme portate in salvo anche alcune opere d' arte

Leccotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha coinvolto il convento della Bernaga, risalente al 1600, nel comune di La Valletta Brianza, portando in salvo le 21 suore di clausura ospitate all'interno dell'edificio religioso. E anche nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storico - convento

Video. Lo storico convento distrutto dalle fiamme, portate in salvo anche alcune opere d'arte - 40 vigili del fuoco impegnati tra ieri sera e oggi nelle operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza del monastero della Bernaga, con 21 suore salvate e ora evacuate. Scrive leccotoday.it

Monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme; il Video col drone mostra i danni dell'incendio - Un vasto incendio ha gravemente danneggiato il Monastero di Bernaga, un edificio storico del XVII secolo situato nel comune di La Valletta Brianza. Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Video Storico Convento Distrutto