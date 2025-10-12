Vicenza escono dalla messa e vengono travolte da un’auto | due donne investite una grave

Da quanto ricostruito, sembra che un uomo di 70 anni abbia perso il controllo della propria auto finendo per catapultarsi e investire le due donne che stavano uscendo dalla chiesa a termine della celebrazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vicenza, escono dalla messa e vengono travolte da un’auto: due donne investite, una grave

In questa notizia si parla di: vicenza - escono

Vicenza-Virtus Verona, Alfonso: “Sabato vogliamo prenderci una bella soddisfazione, dopo di che auguro al Lane di fare il percorso intrapreso” - facebook.com Vai su Facebook

Vicenza, escono dalla Messa e vengono travolte da un'auto: grave un'80enne, ferita anche un'altra donna - Mentre uscivano dalla Messa, due donne sono state investite questa mattina intorno alle 8 sul piazzale della Basilica ... Come scrive msn.com

Escono dalla chiesa e vengono travolte da un'auto: gravi due donne a Vicenza - Un 70enne alla guida di una Volvo ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul marciapiede antistante la Basilica di Monte Berico, affollata ... Riporta msn.com