Vicenza due donne uscite dalla Messa travolte da auto | una grave
Due donne appena uscite dalla Messa sono state travolte da un'auto catapultata sul marciapiede dopo che un 70enne ha perso il controllo della sua Volvo, che ha sterzato improvvisamente schiantandosi contro alcune vetture parcheggiate. Sul posto ha operato la polizia locale per i rilievi del sinistro. A riportare le conseguenze più gravi una 80enne trasportata in ospedale. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: vicenza - donne
Serie A2 donne. E-Work, trasferta insidiosa a Vicenza. Seletti: "Pronti per una partita spigolosa»
Tre venerdì d’autunno nella bottega di Unicomondo a Vicenza, per dare spazio alle storie di donne, tra resistenza, memoria e vita quotidiana. Una rassegna nata dalla collaborazione tra Unicomondo e Presenza Donna, con l’idea di unire cultura e convivialità: - facebook.com Vai su Facebook
Due donne uscite dalla Messa travolte da auto, una grave - Sono due, di cui una in gravi condizioni, i feriti di un incidente accaduto intorno alle 8 del mattino sul piazzale della Basilica di Monte Berico a Vicenza, luogo sacro del ... Come scrive tuttosport.com
Vicenza, auto perde il controllo sul piazzale di Monte Berico: due donne investite, una è grave - La vettura condotta da un 70enne è finita sul marciapiede travolgendo due fedeli appena uscite dalla Messa ... Scrive rainews.it