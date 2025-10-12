Due donne appena uscite dalla Messa sono state travolte da un'auto catapultata sul marciapiede dopo che un 70enne ha perso il controllo della sua Volvo, che ha sterzato improvvisamente schiantandosi contro alcune vetture parcheggiate. Sul posto ha operato la polizia locale per i rilievi del sinistro. A riportare le conseguenze più gravi una 80enne trasportata in ospedale. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Vicenza, due donne uscite dalla Messa travolte da auto: una grave