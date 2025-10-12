Vibo Valentia – Pronta la copertina del calendario della SD Collection

Vibo Valentia – La copertina del calendario artistico poetico SD collection curato dalla critico d’arte Sonia Demurtas è stata realizzata dall’’artista Eleonora Laganà Dottoressa ci parli di Eleonora Laganà; ha frequentato il liceo artistico di Siderno e iniziato gli studi nella facoltà di architettura a Reggio di Calabria. Le tecniche che predilige sono legate ai colori e disegni in grafite. I colori usati sono decisi e le atmosfere calde e colorate. La sua è un arte fatta di armonia, delicatezza e luce soffusa. si classifica nei primi posti al concorso d’arte. Il mite canto delle ginestre. Presente in varie antologie e cataloghi d’arte, nel 2023 vince il Premio Arte e Cultura, sez. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

