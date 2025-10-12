Vianese guarda chi si rivede | il Nibbiano
Reggio capitale dell’Eccellenza con due big-match nella domenica del calcio dilettanti (ore 15.30). Fari puntati sul "Maracanà" di Carpineti per la super sfida Vianese-Nibbiano che si ritrovano a distanza di 5 mesi dalla finale play-off vinta (1-0) a Piacenza dai rossoblù che poi spiccarono il volo per gli spareggi nazionali con l’amaro epilogo nella finale di Monastir. Di fronte terza e quarta forza del campionato; nei piacentini osservato speciale il super bomber Grasso, oltre al reggiano doc Vecchi, terzino mancino. Agli antipodi nella Bassa il Rolo attende la sorprendente regina Pontenurese che divide lo scettro coi cugini piacentini dell’Agazzanese; per la truppa di mister Bonini gara ancora più in salita causa l’assenza per squalifica del bomber e trascinatore Habib. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net