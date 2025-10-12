Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 19 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla situazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'autostrada A1 direttrice Firenze Roma incidente avvenuto in precedenza permangono rallentamenti per traffico intenso tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma sempre verso Roma sulla direttrice Roma Napoli code a tratti tra Anagni e Valmontone sul Raccordo Anulare regione interna risolto un incidente all'altezza della diramazione Roma Sud permangono rallentamenti per traffico intenso tra Casilina e Ardeatina più avanti tra che si avisse Salaria e proseguendo dalla A1 Roma Firenze e la ventiquattrore in esterna quote della Roma Fiumicino e la via del mare è più avanti code a tratti da Laurentina diramazione Roma sud e spostiamo sull' autostrada Roma Teramo dove per traffico di rientro Ci sono code a tratti tra Carsoli e Castel Madama e a seguire tra il nodo con la 1 Milano Napoli e la barriera est nei due casi verso Roma con riferimento alle consolari code a tratti sulla Cassia bis sulla Salaria rispettivamente tra Campagnano Castel de' ceveri e trac Maggiore Passo Corese in entrambi i casi verso Raccordo Anulare ci spostiamo sulla via Pontina incidente la causa delle quote tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina mentre per traffico intenso si sta in quella tra Pomezia Nord via di Pratica perché raccordo anulare in chiusura il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana proseguono le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo oggi il servizio sospeso sull'intera linea ed è sostituito dalla linea bus M C ed MC3 da domani lunedì 13 ottobre e servizio riprende regolarmente Daniele Zero e altra infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

