Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 18 | 25

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla direzione di altra Nei mobili da un servizio della regione Lazio partiamo dall'autostrada A1 Firenze Roma incidente causa qd all'altezza di Ponzano Romano verso Roma passiamo a raccordo anulare in carreggiata interna per un incidente si sta in coda all'altezza della diramazione Roma sud e proseguendo l'interna code a tratti per traffico intenso con a me Appia e a seguire tra Cassia bis Salaria in esterna per un altro incidente si sta in coda tra Laurentina Ardeatina e proseguendo code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e via del mare Andiamo sull'autostrada A24 roma-teramo Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Vicovaro Mandela e Castel Madama e più avanti tra il noto con la A1 Milano Napoli e la barriera Roma Est In entrambe i casi verso Roma con riferimento alle consolari tratti sulla Cassia bis sulla Salaria rispettivamente tra Campagnano e Castel de' ceveri Pietra Campomaggiore Passo Corese nei due casi diversi raccordo anulare infine ci spostiamo sulla via Pontina un incidente la causa delle code tra Spin Castel di Decima in direzione Latina mentre per traffico intenso si sta in coda tra Pomezia nord e via di Pratica verso raccordo anulare da Daniele serio e altra nel fumo pietà è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

