Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di altra info mobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna tra casina e diramazione Roma Sud proseguendo un interna come di questa volta per traffico intenso tra cassie ha viste Salaria in carreggiata esterna code a tratti tra Ardeatina e diramazione Roma Sud restiamo sulla diramazione Roma sud dove ci sono Cure trattore 9 raccordo anulare In quest'ultima direzione Con riferimento alle consolari code a tratti sulla Cassia bis sulla Salaria rispettivamente tra Formello e Castel di pietra Campomaggiore Passo Corese nei due casi diversi raccordo anulare infine sulla via Pontina Un incidente alla causa delle code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina mentre per traffico intenso si sta in coda tra Pomezia nord e via di Pratica il raccordo anulare da 30 e altra disponibilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 17:25