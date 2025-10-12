Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità buona domenica e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole le principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che fino alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo Passiamo al trasporto pubblico capitolino vediamo che la rete tranviaria di Roma si ferma fino al 7 dicembre per consentire i lavori di manutenzione a cura di ananas sulla sopraelevata della tangenziale il servizio Sara garantito dal bus sostitutivi e seguiranno gli stessi percorsi dei tram È previsto un incremento di corse in chiusura sulla linea C della metropolitana proseguono le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo oggi il servizio sospeso la linea ed ha sostituito da linea bus AMC ed MP3 da domani lunedì 13 ottobre il servizio riprenderà regolarmente da te nelle si ribaltano infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

