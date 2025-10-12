Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con un incidente sulla direttrice Napoli code tra la diramazione Roma sud e lo svincolo A24 roma-teramo In quest'ultima direzione che possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Code in questo caso per traffico intenso tra via del Mare Tuscolana in carreggiata interna e rallentamenti tra Tuscolana e Ardeatina e più avanti si sta in fila trapuntine Roma Fiumicino e tra Cassia bis Salaria sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla statale Pontina Trattori aperto per l'incidente avvenuto in precedenza al km 12 e 100 per Raccordo Anulare e Viale dell'Oceano Atlantico in direzione centro rimaniamo sulla Pontina code qui per traffico intenso tra Raccordo Anulare e Castel Romano verso Latina e nel lato opposto file all'altezza di Castel Romano su via Aurelia Si procede a rilento 3 centro Tre Denari e Palidoro in direzione Civitavecchia la Giorgia Alonzo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
