Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla direttrice Napoli code tra la diramazione Roma sud e lo svincolo A24 Roma Teramo in quest'ultima direzione che possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Code in questo caso per traffico intenso tra via del mare e tu in carreggiata interna rallentamenti tra Tuscolana e abbia Tina e più avanti si sta in fila trapuntine Roma Fiumicino che tra Cassia bis Salaria sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla statale Pontina tratto ancora chiuso per l'incidente avvenuto in precedenza al km 12100 fa il raccordo anulare e Viale dell'Oceano Atlantico in direzione centro Il traffico deviato con uscita obbligatoria a Mostacciano Torrino rimaniamo sulla Pontina code qui per traffico intenso tra raccordo anulare Castel Romano verso Latina che nella tua posto fila all'altezza di Castel Romano su via Aurelia c'è da rientro tra centro Tre Denari e Palidoro in direzione Civitavecchia da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 12:25