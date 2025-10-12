Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la statale tratto ancora chiuso per l'incidente avvenuto al km 12 e 100 per Raccordo Anulare e Viale dell'Oceano Atlantico in direzione centro il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Mostacciano Torrino rimaniamo sulla Pontina code qui per traffico intenso tra raccordo anulare Castel Romano verso Latina possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Pontina e Tuscolana in carreggiata interna rallentamenti tra lana e Ardeatina ricordiamo che sulle autostrade fino alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo chiudiamo con gli eventi in occasione del triathlon Olimpico Ostia oggi fino alle ore 14 modifica la viabilità su via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano sul piazzale Amerigo Vespucci è lungo Vespucci attive anche modifiche al percorso delle linee bus di zona da Giorgia Longo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 11:25