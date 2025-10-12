Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina ha fatto chiuso per un incidente avvenuto al km 12 e 103 Raccordo Anulare e Viale dell'Oceano Atlantico in direzione centro il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Mostacciano Torrino rimaniamo sulla Pontina qui per traffico intenso tra Spinaceto e Castel Romano verso Latina ci spostiamo su via Prenestina si sta in fila all'altezza di Colle Prenestino in entrambi i sensi di marcia Ma siamo al trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo oggi il servizio sospeso sull'intera linea attive linee bus sostitutivi e mcm C3 da domani lunedì 13 ottobre il servizio riprende regolarmente Infine si ferma la rete tranviaria di Roma e collegamenti sono garantiti dai bus per consentire i lavori di manutenzione a cura di Anas sulla sopraelevata del agenziale i punteggi installati lungo la corsia dei Binari in via Prenestina interferiranno con la rete aerea impedendo L'uscita dei tram dal deposito fino al 7 dicembre il servizio sostitutivo È gratuito e per un incremento di corte da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 10:25