Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 09 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole le principali strade e autostrade della nostra regione unica eccezione sulla statale Pontina un incidente avvenuto al km 12 e 100 crea code tra il raccordo anulare e Viale dell'Oceano Atlantico in direzione centro Il traffico deviato con uscita obbligatoria a Mostacciano Torrino Cambiamo argomento e passiamo agli eventi nella capitale questa mattina si svolge la seconda edizione della gara sportiva Marconi running sono previste chiusure temporanee al traffico tra Lungotevere Gassman e via Fermi anche tra viale Marconi e via Pacinotti deviata alla linea bus se ci sei Infine per il trasporto ferroviario Continuano i lavori per la realizzazione della nuova fermata al Pigneto e tanto i cantieri comporteranno modifica la circolazione ferroviaria su alcune linee regionali fl1 Orte Fiumicino aeroporto che fl3 Roma Cesano Viterbo regolare il servizio di Leonardo Express da Giorgia Alonzo eaf l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

