Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 08 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole le principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che fino alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo per il trasporto marittimo Lazio informa che oggi la corsa nave Formia Ventotene delle ore 8:45 posticipa la partenza alle ore 9:30 passiamo agli eventi in occasione del triathlon Olimpico Ostia oggi fino alle ore 14 si modifica alla viabilità su via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano su piazzale Amerigo Vespucci e Lungomare Amerigo Vespucci attive anche modifica il percorso delle linee bus di zona da Giorgia Alonzo e assali ipomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

