Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 07 | 25

Romadailynews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole in queste ultime ore del mattino sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che fino alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo Passiamo al trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo oggi il servizio è sospeso sull'intera linea ATV linee bus sostitutivi am cmc3 da domani lunedì 13 ottobre il servizio dipende regolarmente e infine per il trasporto marittimo laziomar informa che oggi la corsa nave Formia Ventotene delle ore 8:45 posticipa la partenza alle ore 9:30 da Giorgia Alonzo e assalito mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 12 10 2025 ore 07 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 07:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 11-10-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità di nuovo Mary trovati dalla redazione di Hassan infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla sulla diramazione Roma ... Secondo romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio