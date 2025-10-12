Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole in queste ultime ore del mattino sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che fino alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo Passiamo al trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo oggi il servizio è sospeso sull'intera linea ATV linee bus sostitutivi am cmc3 da domani lunedì 13 ottobre il servizio dipende regolarmente e infine per il trasporto marittimo laziomar informa che oggi la corsa nave Formia Ventotene delle ore 8:45 posticipa la partenza alle ore 9:30 da Giorgia Alonzo e assalito mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 07:25