Viabilità in montagna | Un piano per il rilancio

Incontro in Regione sabato scorso sul tema della viabilità sul nostro Appennino. Irene Priolo, assessora a Programmazione territoriale, Ambiente, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, ha incontrato il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, alcuni sindaci del territorio e rappresentanti dell’Appennino e del comitato La Via Maestra. All’incontro erano presenti rappresentanti di Fiumalbo, Pievepelago, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo e Sestola. Il presidente Braglia e il cons. Provinviale Giuseppe Vandelli. Tecnici provincia e regione "E’ stata l’occasione – ha detto l’assessora – per fare insieme un punto su un importante asse per la viabilità del Frignano e della provincia modenese e un momento di ascolto e confronto con i territori, per arrivare a proposte condivise e concrete anche in vista dell’avvio del percorso per costruire il prossimo Piano regionale integrato per i trasporti ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

