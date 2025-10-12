Via Mazzini e via Roma | asfalto nuovo presto le luci
A Meldola sono stati completati i lavori di asfaltatura di via Mazzini e via Roma insieme alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. Le operazioni sono state effettuate in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione sulle due arterie sempre molto trafficate. L’intervento ha avuto un costo complessivo di 216.000 euro, finanziato dalla Regione. Nelle prossime settimane è inoltre previsto il completamento dell’opera con l’installazione dell’illuminazione su due attraversamenti pedonali in prossimità delle fermate degli autobus in via Mazzini, al fine di incrementare la sicurezza per pedoni e utenti del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
