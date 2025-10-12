via chiavica romea trasforma area agricola in piazzale per i camion indagato imprenditore

Aveva trasformato un terreno agricolo in un piazzale logistico per la sosta e il deposito dei camion della propria azienda di autotrasporti. L’area, circa seimila metri quadrati in via Chiavica Romea, è stata sequestrata su disposizione del gip Corrado Schiaretti del Tribunale di Ravenna, su richiesta del pm Raffaele Balvederi. Il provvedimento arriva al termine di un’indagine condotta dalla Polizia locale, avviata nel 2022 dopo un esposto anonimo che segnalava presunti abusi edilizi in un cantiere prossimo all’area portuale. Dalle verifiche era emerso che sull’area risultava solo una ’Scia’ presentata per la realizzazione di un piccolo bagno in un’abitazione privata di un ravennate, classe 1934. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

