via a ricibiamo corbetta i piatti pronti non consumati distribuiti a fine giornata

Quanto cibo viene buttato nelle mense scolastiche al termine di una giornata? I risultati di una indagine condotta dal ministero dell'Ambiente dicono che in media, durante il pasto, non viene consumato il 30% degli alimenti serviti ai bambini: il 16,7% avanzi, il 12,7% cibo intatto (soprattutto pane e frutta); 80 grammi per bambino, una spesa annuale di 300 euro per famiglia. Una quantità rilevante di cibo ancora buono destinato a essere gettato. L'alternativa sarebbe di poterlo utilizzare. Gli esempi sono diversi. A Bareggio, dallo scorso anno, l'amministrazione in accordo con la società che gestisce la mensa ha donato ai bambini un food-bag, contenitore in cui mettere il cibo non consumato da portare a casa.

