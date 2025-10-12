Lo scorso mese vi ho raccontato la storia dell’ Operazione Eagle Claw, il più grande fallimento delle forze speciali americane avvenuto in Iran il 24 aprile 1980 quando gli Stati Uniti cercarono di liberare gli ostaggi sequestrati nell’ambasciata americana a Teheran. Nel racconto ho accentato all’ Operazione Canadian Caper, la missione organizzata dalla Cia per salvare sei americani che erano riusciti a scappare dalla sede diplomatica americana durante le prime ore dell’assalto degli studenti iraniani. L’assalto all’ambasciata iraniana Quella mattina del 4 novembre 1979 un gruppo di circa 500 studenti, ignorando le prerogative diplomatiche, al grido di “ Allahu akbar! Marg bar Amrika!” assaltarono l’ambasciata americana a Teheran e presero in ostaggio 52 tra diplomatici e funzionari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi racconto l’operazione Canadian Caper. Scrive Vecchiarino