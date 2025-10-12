Vertice su Gaza a Sharm | Trump e Al Sisi alla presidenza Ci sarà Giorgia Meloni L’elenco completo degli invitati

SHARM EL SHEIK (EGITTO) – Si terrà nel pomeriggio di domani, 13 ottobre 2025, a Sharm-el-Sheikh, il vertice presieduto da Donald Trump e Abdel Fatah al-Sisi dedicato alla pace a Gaza e più in generale in Medio Oriente. Vi prenderanno parte i leader di una ventina di Paesi, fra cui Emmanuel Macron, Keier Starmer, Recep Tayyip .

