AGI - Ultime ore prima dell'approdo del documento programmatico di bilancio in Consiglio dei ministri, in programma martedì pomeriggio. Questa sera, nel corso del vertice sulla legge di bilancio tra la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, si è parlato, tra i vari temi, delle fonti di finanziamento delle misure, con l'ipotesi in campo, a quanto si apprende, che possa aumentare il contributo da parte delle banche. In un primo momento, si era parlato di un 'soccorso' di 3 miliardi, ma la somma richiesta agli istituti di credito potrebbe ora salire. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vertice di maggioranza sulla manovra: resta il nodo del contributo delle banche