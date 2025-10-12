Verstappen alla Ferrari l’ultimo indizio è quasi un annuncio
Si torna a parlare di un possibile approdo di Max Verstappen alla Ferrari: l’ultimo indizio ha letteralmente scatenato i tifosi della Rossa. La stagione della Ferrari è stata davvero deludente e il clima che si respira all’interno della scuderia di Maranello non è certamente dei migliori. Nemmeno gli aggiornamenti di metà stagione sono serviti a rendere più competitiva la SF-25, che pare avere un rendimento addirittura peggiore in questi ultimi weekend. D’altronde i numeri parlano chiaro. Fatta eccezione per il successo di Lewis Hamilton nella Sprint Race in Cina e per qualche podio qua e là i risultati della Rossa sono stati francamente sconfortanti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Horner alla Ferrari, è bufera rossa. Vasseur, voci di litigio. E Verstappen all'orizzonte
Horner alla Ferrari: cosa non torna tra Vasseur, Hamilton e... Verstappen #ferrari #horner #vasseur #verstappen
