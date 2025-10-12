Verso Torino – Napoli due ballottaggi e una certezza | le ultime di formazione

Le riflessioni dei tifosi del Napoli sono già proiettate verso la prossima partita di campionato contro il Torino: arrivano le prime indiscrezioni sulla possibile formazione. È un Napoli che non vuole mollare la presa. Anzi, l’obiettivo è quello di mettere ulteriore pressione alle inseguitrici ( Roma compresa, considerando che la squadra di Gian Piero Gasperini è al primo posto, insieme proprio agli azzurri), al rientro dalla seconda sosta di stagione per le Nazionali. Contro il Torino, i campioni d’Italia in carica cercheranno di darsi un’ulteriore iniezione di fiducia, in vista di un mini – ciclo che potrebbe dire già abbastanza sulla stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

