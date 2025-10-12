Ordina on line un pezzo di ricambio dell’auto, un finestrino, finisce truffato e si rivolge alla Polizia che risale all’autrice del raggiro: una donna di 51 anni, residente fuori regione, con una serie di precedenti specifici per truffe commesse con le stesse modalità, le vendite di pezzi di ricambio per macchine. Dagli accertamenti anche sull’utenza telefonica utilizzata per il compimento dell’imbroglio, è stato possibile risalire all’intestatario, uno straniero di 48 anni, coinvolto, nei soli ultimi 7 mesi, in ben 14 episodi truffaldini. Vittima un assisano di 51 anni che, navigando su un sito di vendite on line, aveva acquistato un finestrino di un’auto messo in vendita da una società di demolizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Versa i soldi ma il pezzo non arriva