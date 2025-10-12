Verona perde controllo per la velocità | auto si cappotta e prende fuoco

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una Citroen C4 con a bordo tre ragazzi, a forte velocità ha perso il controllo e si è cappottata incendiandosi, tra la Tangenziale Sud e la strada regionale 62, a Verona. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 con automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Il conducente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verona - perde

Verona Juve, uno dei giocatori attesi salterà il match contro i bianconeri! Ecco il comunicato ufficiale, Zanetti perde un tassello importante

verona perde controllo velocit224Verona, perde controllo per la velocità: auto si cappotta e prende fuoco - Una Citroen C4 con a bordo tre ragazzi, a forte velocità ha perso il controllo e si è cappottata incendiandosi, ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verona Perde Controllo Velocit224