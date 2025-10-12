Verissimo ospiti e interviste oggi domenica 12 ottobre

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Oggi, domenica 28 settembre, torna su Canale 5 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend. Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. Silvia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verissimo - ospiti

VERISSIMO: SIMONA VENTURA E IL FIGLIO DI BAUDO IN ESCLUSIVA TRA GLI OSPITI DEL TALK SHOW

Verissimo 2025 di Silvia Toffanin, quando inizia su Canale 5? Date e anticipazioni ospiti

Verissimo torna con la nuova edizione: gli ospiti del 14 e 15 settembre 2025

verissimo ospiti interviste oggiVerissimo, ospiti e interviste oggi domenica 12 ottobre - (Adnkronos) – Oggi, domenica 28 settembre, torna su Canale 5 ‘Verissimo’ con il secondo appuntamento del weekend. Riporta sassarinotizie.com

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 - Verissimo torna su Canale 5 l'11 e 12 ottobre 2025 con il doppio appuntamento: ospiti ed interviste da non perdere! Come scrive superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Ospiti Interviste Oggi