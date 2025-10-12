Vergogna assoluta a Santa Margherita pneumatici abbandonati in spiaggia

Messinatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle più belle spiagge di Messina, bandiera blu durante l'estate appena terminata, oltraggiata dai soliti incivili. Qualcuno ha abbandonato diversi pneumatici a pochi passi dal mare, lungo il passaggio che conduce verso l'arenile. L'ennesimo schiaffo alle bellezze naturali della città. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

