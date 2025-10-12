Inter News 24 Ventola si racconta sulla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante, tra le altre, di Inter e Bari, ha parlato del suo percorso in nerrazzurro. Nicola Ventola, ex attaccante dell’ Inter, ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati, la sua scelta di approdare alla Nerazzurra, l’esperienza con Ronaldo, il dolore per lo scudetto perso il 5 maggio e il rapporto con alcuni compagni di squadra, come Christian Vieri e Antonio Cassano. SULLA SCELTA DELL’INTER – «Inter e Roma mi offrivano lo stesso ingaggio, Totti mi chiamava tutti i giorni, ma scelsi i nerazzurri per Ronaldo». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ventola spiga: «Ecco perché ho scelto l’Inter. Rimpianti? Ciò che è successo in quel giorno»