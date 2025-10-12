Ventola racconta cosa succede oggi quando incontra Christian Vieri | È davvero un peccato

Nicola Ventola torna a parlare della fine dell'amicizia con Bobo Vieri spiegando cosa succede quando i due s'incontrano, con uno spiraglio sul futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ventola - racconta

Lele Adani: "Quello che ci spinge è la connessione con la gente." Nicola Ventola: "Chi vince lo scudetto? Per me, è una corsa tra Inter e Napoli." Due ex calciatori, oggi voci autentiche del calcio italiano, si raccontano tra passione, pronostici - facebook.com Vai su Facebook

In questo video racconto, il nostro Amministratore Delegato, Nazareno Ventola e il Sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone, ci parlano della collaborazione tra Comune e Aeroporto e dei progetti condivisi per la valorizzazione sostenibile del nostro te - X Vai su X

Ventola racconta cosa succede oggi quando incontra Christian Vieri: “È davvero un peccato” - Nicola Ventola torna a parlare della fine dell'amicizia con Bobo Vieri spiegando cosa succede quando i due s'incontrano, con uno spiraglio sul futuro ... Lo riporta fanpage.it

Nicola Ventola, chi è e la fidanzata Chiara Giuffrida/ Da Kartika Luyet a Bianca Guaccero: tutte le ex - L'amore con Chiara Giuffrida e in passato il matrimonio con Kartika, con la quale ha avuto un figlio ... Si legge su ilsussidiario.net