Ventola non dimentica il 5 maggio 2002 | Mentalmente avevamo vinto ci eravamo portati le maglie e le telecamere… Ci chiedemmo questa cosa Poi svela questo sulla Juventus
Ventola, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di Juventus e del 5 maggio 2002. Le sue dichiarazioni. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicola Ventola ha svelato un retroscena che poteva legarlo al calciomercato Juve . Parole importanti anche sul 5 maggio 2002, quando l’Inter perse lo Scudetto (vinto dai bianconeri) all’ultima giornata. Ecco le dichiarazioni. 5 MAGGIO 2002 – «Tutti ricordano la Lazio, ma noi lo buttammo via prima. Mentalmente avevamo vinto: ci eravamo portati le maglie, le telecamere. Ricordo le lacrime di Ronie e quelle dei tifosi all’aeroporto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
