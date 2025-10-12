Ventola | La mia carriera stroncata da un infortunio Baldini non mi ha ancora chiesto scusa Con Vieri non ci salutiamo

. L’intervista L’ex attaccante Nicola Ventola, oggi apprezzato e irriverente commentatore nel trio con Adani e Cassano, ha concesso un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Nel suo racconto, un’analisi a 360 gradi che spazia dalla sua carriera da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ventola: «La mia carriera stroncata da un infortunio, Baldini non mi ha ancora chiesto scusa. Con Vieri non ci salutiamo»

In questa notizia si parla di: ventola - carriera

Dal rettangolo verde del San Nicola di Bari al teatro Team. Antonio Cassano e Nicola Ventola tornano a Bari. La data da cerchiare in rosso è quella del 2 febbraio 2026 con il tour di "Viva el Futbol", programma streaming che conta anche la partecipazione di L Vai su Facebook

Inter, Ventola ricorda lo scudetto perso il 5 maggio: "Ci eravamo portati maglie e telecamere, ricordo le lacrime di Ronaldo e dei tifosi" - Nicola Ventola ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera tra cui il 5 maggio 2002, data storica per la Juventus che riuscì a vincere ... Riporta ilbianconero.com

Nicola Ventola a Freeze questa sera, chi è: carriera, figlio, ex moglie, fidanzata attuale e Bobo tv - Nicola Ventola, oltre ad essere protagonista sul campo, è stato sempre anche fuori con le varie frequentazioni che ha avuto. Si legge su ilmessaggero.it