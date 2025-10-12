Ventola | Dopo il 5 maggio Gresko fu salvato dalla polizia Vieri? Spero che il tempo curi le ferite
L'ex attaccante dell'Inter: "Quel campionato in realtà l'avevamo perso prima. Da ragazzo mandai a quel paese Vialli che chiamò a casa, non sapevo fosse davvero lui. Scelsi l’Inter per Ronaldo. Una volta andai a trovarlo in Brasile e non mi controllarono il passaporto: 'Io qui sono come il Papa a Roma', mi disse". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Vlahovic Juventus, Ventola punta forte sul serbo ora: «Ce l’hai lì in casa, perché non continuare con lui?». Parole importanti dopo la permanenza in bianconero
De Zerbi si ritrova in diretta con Adani, Cassano e Ventola subito dopo Marsiglia-PSG: “Sono sfinito”
#Ventola deluso dopo #JuveMilan Il suo commento lascia pochi dubbi - X Vai su X
