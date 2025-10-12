Ventola | Con Vieri non ci salutiamo neanche se ci incontriamo Ma dico che…
Il sodalizio tra Bobo Vieri, Adani, Cassano e lo stesso Ventola è finito in maniera burrascosa, con gli ex amici che non si rivolgono parola. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: ventola - vieri
Ventola: "Dopo il 5 maggio Gresko fu salvato dalla polizia. Vieri? Spero che il tempo curi le ferite"
Ventola: «La mia carriera stroncata da un infortunio, Baldini non mi ha ancora chiesto scusa. Con Vieri non ci salutiamo»
Ventola racconta cosa succede oggi quando incontra Christian Vieri: “È davvero un peccato”
"È davvero un peccato" Nicola Ventola torna a parlare della fine dell’amicizia con Bobo Vieri spiegando cosa succede quando i due si incontrano: https://fanpa.ge/vjsbb - facebook.com Vai su Facebook
#Ventola: "All'#Inter per #Ronaldo, dopo il 5 maggio #Gresko fu salvato dalla polizia". Poi torna sulla rottura con #Vieri - X Vai su X
Ventola racconta cosa succede oggi quando incontra Christian Vieri: “È davvero un peccato” - Nicola Ventola torna a parlare della fine dell'amicizia con Bobo Vieri spiegando cosa succede quando i due s'incontrano, con uno spiraglio sul futuro ... fanpage.it scrive
Ventola: «La mia carriera stroncata da un infortunio, Baldini non mi ha ancora chiesto scusa. Con Vieri non ci salutiamo» - Ventola: «La mia carriera stroncata da un infortunio, Baldini non mi ha ancora chiesto scusa. Scrive calcionews24.com