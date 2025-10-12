Ventenne aggredita da pitbull nel parco
Una tranquilla passeggiata pomeridiana al fontanile di San Giacomo si è trasformata in un incubo per una giovane di vent’anni, aggredita da un pitbull lasciato libero dal padrone. La ragazza è stata ferita in modo grave a una gamba ed è finita in ospedale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì, in una delle zone verdi più frequentate del paese. La giovane stava camminando con il proprio cane, tenuto regolarmente al guinzaglio, quando all’improvviso dai cespugli è spuntato un pitbull senza controllo. L’animale vagava libero e si è scagliato prima contro il cane della ragazza e poi contro di lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Aggredita da un pitbull libero a Gerenzano: ventenne operata per gravi ferite alla gamba - La giovane è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Saronno, dove è stata operata a una gamba per la rottura di un tendine e di un muscolo (foto d'archivio) ... Scrive laprovinciadivarese.it