ventenne aggredita da pitbull nel parco

Una tranquilla passeggiata pomeridiana al fontanile di San Giacomo si è trasformata in un incubo per una giovane di vent’anni, aggredita da un pitbull lasciato libero dal padrone. La ragazza è stata ferita in modo grave a una gamba ed è finita in ospedale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì, in una delle zone verdi più frequentate del paese. La giovane stava camminando con il proprio cane, tenuto regolarmente al guinzaglio, quando all’improvviso dai cespugli è spuntato un pitbull senza controllo. L’animale vagava libero e si è scagliato prima contro il cane della ragazza e poi contro di lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

