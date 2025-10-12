Ventenne aggredita da pitbull nel parco

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tranquilla passeggiata pomeridiana al fontanile di San Giacomo si è trasformata in un incubo per una giovane di vent’anni, aggredita da un pitbull lasciato libero dal padrone. La ragazza è stata ferita in modo grave a una gamba ed è finita in ospedale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì, in una delle zone verdi più frequentate del paese. La giovane stava camminando con il proprio cane, tenuto regolarmente al guinzaglio, quando all’improvviso dai cespugli è spuntato un pitbull senza controllo. L’animale vagava libero e si è scagliato prima contro il cane della ragazza e poi contro di lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ventenne aggredita da pitbull nel parco

© Ilgiorno.it - Ventenne aggredita da pitbull nel parco

In questa notizia si parla di: ventenne - aggredita

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenne

Aggredita sulla pista ciclabile a Modena, poi legata e violentata: arrestato un ventenne

Aggredita sulla ciclabile, legata con una corda e violentata: «Arrestato un ventenne insospettabile»

ventenne aggredita pitbull parcoVentenne aggredita da pitbull nel parco - Una tranquilla passeggiata pomeridiana al fontanile di San Giacomo si è trasformata in un incubo per una giovane ... Lo riporta ilgiorno.it

ventenne aggredita pitbull parcoAggredita da un pitbull libero a Gerenzano: ventenne operata per gravi ferite alla gamba - La giovane è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Saronno, dove è stata operata a una gamba per la rottura di un tendine e di un muscolo (foto d'archivio) ... Scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Ventenne Aggredita Pitbull Parco