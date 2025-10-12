Venezia applaude | Leone d’Argento della Musica a Chuquimamani?Condori

Sbircialanotizia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chuquimamani-Condori riceve il Leone d’Argento della Biennale Musica 2025: un gesto che intreccia identità, memoria e ricerca sonora. A Venezia, nella cornice di Ca’ Giustinian, l’emozione del presente incontra una traiettoria artistica che ha cambiato il modo di ascoltare e pensare la musica contemporanea. Un riconoscimento che parla al tempo di oggi La consegna del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

venezia applaude leone d8217argento della musica a chuquimamanicondori

© Sbircialanotizia.it - Venezia applaude: Leone d’Argento della Musica a Chuquimamani?Condori

In questa notizia si parla di: venezia - applaude

Venezia applaude al Filming Italy: star, premi e stucchi dell’Excelsior

Venezia, Leone d'oro a Jarmush. Servillo miglior attore: "Ammiro chi si è messo in mare per portare umanità" - Si è conclusa la 82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che, dopo dieci giorni di proiezioni e anteprime mondiali, ha avuto modo di coronare i film migliori, lungometraggi che con ... Scrive ilgiornale.it

Venezia 2025, tutti i vincitori: Leone d'Oro a Jim Jarmusch, l'Italia festeggia i premi a Servillo e Rosi - Si è conclusa oggi, sabato 6 settembre, l'82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che ha visto trionfare Father Mother Sister Brother diretto da Jim Jarmusch, Leone d'Oro per il ... Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Venezia Applaude Leone D8217argento