Velasco | Le azzurre autorevoli e autonome Per conoscerle ho ascoltato le loro canzoni

Il ct dell'Italvolley per due ore ha dispensato aneddoti divertenti e perle di saggezza: "Le empanadas sono diventate la mascotte del gruppo. Una squadra può esistere senza allenatore, ma un allenatore senza squadra non può esistere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Velasco: "Le azzurre autorevoli e autonome. Per conoscerle ho ascoltato le loro canzoni"

Le azzurre di Velasco a Hong Kong per la Week 2 del VNL

Da gruppo prigioniero del suo talento a Italia dei record: così Velasco ha rimodellato le azzurre

Velasco “Felice di aver visto le azzurre forti dentro. Sappiamo che da adesso sarà ancora più dura” - 2 minuti per la lettura TRENTO (ITALPRESS) – “L’obbligo di vincere è la cosa più difficile da gestire per una squadra o per un atleta. Scrive quotidianodelsud.it