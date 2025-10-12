Vela | la Spagna domina i Mondiali 49er 49erFx Seste Germani-Caruso

Finisce al sesto posto l’avventura di Jana Germani-Bianca Caruso, equipaggio impegnato questo fine settimana nelle acque di Quartu Sant’Elena per i Campionati Mondiali 2025 di vela riservati alla classe 49er e 49erFx. Le azzurre non sono riuscite a centrare l’ultimo atto, ovvero la medal race, disputando comunque una rassegna iridata da grandi protagoniste. Nello specifico le nostre portacolori hanno centrato la diciassettesima piazza nell’ultima regata prevista, chiudendo i giochi con 132 punti netti. Sofia Giunchiglia-Giulia Schio hanno invece raccolto un buon ventitreesimo posto, raccogliendo in tutto 179 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: la Spagna domina i Mondiali 49er 49erFx. Seste Germani-Caruso

